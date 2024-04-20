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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تشتري Pura 70 Pro أم P60 Pro.. اعرف ايه الجديد من هواوي

هواوي P60 Pro و Pura
هواوي P60 Pro و Pura 70 Pro

كشفت شركة هواوي Huawei، مؤخرا عن تشكيلة Pura الجديدة تماما، التي تحل محل سلسلة P القديمة، ويؤكد خط Puraعلى الأسلوب والتكنولوجيا المتطورة والموضة، وتتكون سلسلة Pura 70، من طراز Pura 70 و70 Pro و70 Pro Plus و70 Ultra.

ويعد هاتف Pura 70 Pro الجديد كليا بمثابة خليفة لجهاز P60 Pro، حيث يقدم ترقية في التصميم والشاشة وبعض الوظائف الرئيسية، لذلك سنتعمق في مقالنا التالي في تفاصيل كلا الهاتفين لفهم كيفية المقارنة بينهما.

 

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1. الشاشة والتصميم:

يتميز هاتف هواوي الجديد Pura 70 Pro، بشاشة من نوع OLED أكبر بقياس 6.8 بوصة مع دقة أعلى قليلا مقارنة بلوحة P60 Pro بقياس 6.67 بوصة، كلاهما يوفر معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز وسطوعًا عاليا.

ومع ذلك، فإن هاتف هواوي Pura 70 Pro يتفوق على سابقه، بنظام تعتيم PWM عالي التردد 1440 هرتز، والذي من شأنه أن يقلل من إجهاد العين، ويستخدم كلا الهاتفين زجاج Kunlun لتحسين مقاومة السقوط، لكن Pura 70 Pro يرتقي بالجيل الثاني من حماية Kulun، مما يوفر مقاومة أفضل للسقوط.

Pura 70 Pro

ومن حيث التصميم، تم ترقية Pura 70 وزودته هواوي بمظهر مميز يحتوي على وحدة مثلثة جديدة في الخلف مقابل إعداد الكاميرا المستطيلة في P60، كما يوجد اختلاف آخر دقيق ولكنه ملحوظ في الشاشة، يحتوي هاتف P60 Pro على شاشة منحنية رباعية، بينما يختار Pura 70 لوحة مسطحة. ومع ذلك، يتميز كلا الهاتفين بفتحات أصغر لكاميرا السيلفي أو حواف شاشة نحيفة بنفس القدر.

وأما بالنسبة للألوان، فيأتي هاتف P60 Pro باللون الأسود والأخضر والبنفسجي، بينما يقدم Pura 70 Pro خيارات الأسود والأبيض والأرجواني.

P60 Pro

2. الأداء والبطارية:

توجد اختلافات كبيرة من حيث الأداء بين النموذجين، يعمل هاتف P60 Pro بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، بينما يتم تشغيل هاتف Pura 70 Pro بمعالج هواوي Kirin 9010، وبالإضافة إلى ذلك، يدعم Snapdragon 8 Gen 1 الموجود في P60 Pro شبكة 4G فقط، بينما يضيف معالج Kirin 9010 الموجود في Pura 70 Pro اتصال 5G.

ويتألق هاتف Pura 70 Pro أيضا ببطاريته الأكبر سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، وهو يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات، وهو أسرع من هاتف P60 Pro بقدرة 88 وات، يوفر كلا الهاتفين شحنا لاسلكيا، حيث يدعم Pura 70 Pro قوة كهربائية أعلى تبلغ 80 وات مقارنة بـ 50 وات في P60 Pro.

هواوي P60 Pro

3. الكاميرا:

يحتوي كلا الهاتفين أيضا على أنظمة كاميرا ثلاثية قوية، يتميز هاتف P60 Pro بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تكبير بيريسكوب بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.

في المقابل، يتخذ Pura 70 Pro نهجا مختلفا، حيث يقدم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة، وعدسة تليفوتوغرافي ماكرو بدقة 48 ميجابكسل مع إمكانات ماكرو فائقة مذهلة تبلغ 35x، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12.5 ميجابكسل.

وعلاوة على ذلك، يأتي الهاتف الذكي مزودا مسبقا بنظام التشغيل من هواوي HarmonyOS، مع تشغيل Pura 70 Pro لإصدار أحدث قليلا Harmony OS 4.2 خارج الصندوق، والجدير بالذكر أن كلاهما يدمج الاتصال عبر الأقمار الصناعية لوظيفة الرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه.

Pura 70 Pro

4. الخلاصة:

بشكل عام، مع Pura 70 Pro، عالجت هواوي بعض عيوب P60 Pro، والأهم من ذلك، أن الهاتف يحتوي الآن على شريحة Kirin داخلية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بصرف النظر عن هذا، هناك تغييرات طفيفة ولكنها مهمة في التصميم والشاشة والكاميرا وحتى البطارية والشحن، لذلك يبدو أن هاتف Huawei Pura 70 Pro يمثل ترقية جديرة بالاهتمام مقارنة بسابقه.

 

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