أعلى حماية وأقل سعر.. موبايل مذهل من Oppo يتعرض للطبخ ولم يتأثر

أطلقت شركة أوبو Oppo، مؤخرا الهاتف الذكي A3 Pro في الصين، والذي يبرز كأول هاتف ذكي بميزانية محدودة في يحصل على 3 شهادات مختلفة لمقاومة الماء بتصنيف IP69 وIP68 وIP66، ولإثبات قدرته العالية على التحمل استعرضت موظفة مقطع فيديو لاختبار الهاتف بعد أن وضعته لمدة في قدر من الماء الغلي على النار ولم يتأثر.

ووفقا للشركة، يمكن لـOppo A3 Pro أن يتحمل كل شيء بدءا من نقعه في الماء، ورذاذ الماء القوي حتى الغطس في الماء الساخن، وتعتزم أوبو طرح هاتف Oppo A3 Pro للبيع رسميا في الأسواق مع سعر رائع لعشاق الهواتف المميزة.



سعر أوبو Oppo A3 Pro

سيصل هاتف أوبو Oppo A3 Pro، إلى أرفف المتاجر في الأسواق الصينية، في ثلاثة تكوينات للذاكرة تبدأ بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، مقابل سعر حوالي 275 دولار (أي ما يعادل 13 ألف و 261 جنيها مصريا).

oppoA3pro Maybe in this way, you no longer need to be careful when using your mobile phone #digital technology #oppoa3pro # Durable God of War #violent test pic.twitter.com/BhrplehUa5 — 11 22 (@11_twenty2) April 16, 2024

وسيتوفر بثلاثة ألوان هي: أزرق سماوي (بظهر زجاجي)، وأزرق جبلي (بظهر جلدي)، وhg,v]d (بظهر جلدي)، وحتى الآن، لا توجد معلومات حول ما إذا كانت ستطرح الهاتف للبيع في السوق العالمية.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Oppo A3 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وما يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، وتتميز اللوحة بماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

Oppo A3 Pro

زودته أوبو بطبقة من زجاج Crystal Shield، والذي يعد بمقاومة محسنة للسقوط للإصدار باللون الأزرق السماوي بظهر زجاجي، كما أنه مزودا بطبقة حماية من الزجاج الكريستالي على الواجهة الأمامية، وهو أول هاتف ذكي يحصل على شهادة SGS Gold Label 5-start السويسرية لمقاومة السقوط.

وجاء هاتف أوبو Oppo A3 Pro، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

في الصين .. جهاز oppo a3 pro 5g 2024

يثير جدلًا عالميًا بعدما طبخته موظفة التسويق في قدر على النار و لم يتأثر !! pic.twitter.com/EsC9GMR1F0 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 19, 2024

ويعمل هاتف أوبو Oppo A3 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 3.1.

ويحتوي هاتف Oppo A3 Pro، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات،ويعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14، المبنية على نظام تشغيل Android 14 الأحدث من جوجل.