العاملون بالمجال الصحي يكشفون عن مقابر جماعية لفلسطينيين في مجمع ناصر الطبي

اكتشف عاملون في مجال الصحة بقطاع غزة ما لا يقل عن 50 جثة لأفراد قتـ.لوا ودفنوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي في خان يونس. ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أثار اكتشاف هذه المقابر الجماعية الغضب والدعوات للمحاسبة في العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة.

وكشف الدفاع المدني في غزة عن العثور على الرفات داخل مجمع ناصر الطبي، ووصف المتحدث باسمه محمود بصل المشهد المروع بأنه "مقابر جماعية حفرها الاحتلال الإسرائيلي". وتستمر الجهود لاستخراج الجثث وهي تسعى جاهدة لتحديد العدد الدقيق للشهداء.

ويتزامن مكان وزمان هذا الكشف مع قتال عنيف وقع في منتصف فبراير بالقرب من المستشفى، أعقبه تطويق المنطقة بالدبابات والعربات المدرعة الإسرائيلية في أواخر مارس. وخلفت آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية دماراً كبيراً في خان يونس، حيث تحولت المدينة إلى أنقاض وتضاءل عدد سكانها نتيجة لأعمال العنف.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحقق في هذه التقارير، إلا ان اكتشاف المقابر الجماعية يثير مخاوف جدية بشأن جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.

ودعت منظمات حقوقية وخبراء إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم.

وأكدت الصحيفة البريطانية ان الكشف عن المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي يسلط الضوء على التكلفة الإنسانية الباهظة للصراع في غزة والحاجة الملحة إلى حل لإنهاء العنف والمعاناة التي يتحملها المدنيون.