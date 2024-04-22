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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد صيام: عادل إمام معطاء وصلاح السعدني من أهم مثقفي هذا الجيل

الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام

حل الفنان أحمد صيام ضيفا ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور" للحديث عن تألقه في السباق الرمضاني.

وقال الفنان عادل إمام لوحده خضة..وأنك تمثل أمامه أمر مميز، متابعا: "عادل إمام كان معطاء ولمست ذلك خلال التعاون معه في فيلم السفارة في العمارة".

واسترسل: الفنان نور الشريف علمني الفرق بين كوني ممثل وراكور، كما أنه علمني الفرق بين الممثل المتنوع والثابت على دور معين، مشددا على أنه لا يندم على صراحته إطلاقا، كما أن الاختلاف في الرأي لا يزعجه.

وأوضح أن الفنان الراحل صلاح السعدني من أهم مثقفي هذا الجيل، متابعا: شاركت مع الراحل في الباطنية وعمارة يعقوبيان والعديد من الأعمال الفنية.

 

احمد صيام الفنان أحمد صيام السباق الرمضانى الفنان عادل إمام صلاح السعدنى

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