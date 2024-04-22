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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب غرقا في نهر النيل ببني سويف

صدى البلد

لقي طالب بمركز الواسطى مصرعه غرقا بنهر النيل أثناء استحمامه، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى.

كان اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا يفيد غرق شخص بنهر النيل دائرة مركز الواسطى، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى.

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تببن غرق (أ. ص.ج 15 عامًا) طالب، وأفاد والده (ص.ج 50 عامًا) عامل، أنه اثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل في قرية الديابية التابعة لمركز الواسطى ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار وتوفى غرقا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

الاستحمام الآن إجادته السباحه دراجة بخارية درة مستشفى الواسطى المركزي مستشفي المركزي مستشفى الواسطي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية مشروعات الخضراء الذكية

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