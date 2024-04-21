محافظ بني سويف: استمرار تلقي طلبات التسجيل بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة بمحافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تعد مبادرة غير مسبوقة في مجال تأكيد دور ومساهمة الدولة المصرية في مجال التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية مصر 2030

جاء لك خلال مناقشته أعضاء اللجنة التنسيقية لمستجدات مشاركة المحافظة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت بجميع محافظات الجمهورية أول أبريل الجاري 2024.

واستعرضت منسق المحافظة في المبادرة، نهى محمد تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذي،وعن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكذا الجهود الإعلامية المبذولة للتوعية بأهمية المبادرة.

وتضمن التقرير التأكيد على استمرار تلقى طلبات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/، حيث ناقش المحافظ الإجراءات المنفذة لتوفير آليات الدعم والتسهيلات للمشروعات المقامة على أرض المحافظة والتي ستقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والتي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية.

ووجه باستمرار إتاحة كل أوجه الدعم المتاح، وتكرار الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، على أن يتم اجراء الترتيبات من خلال نائب المحافظ بلال حبش ومنسق المبادرة مع الجهات ذات الصلة ووزارة التخطيط.

وأكد المحافظ متابعة استقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقاً لفئات المشروعات الـ6 التى تضمها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة).

وجدد المحافظ دعوته لكل أصحاب المشروعات من أبناء المحافظة للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية ، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات ونوعية المشروعات التي ستدخل بها المحافظة في هذه المسابقة،في حصد مراكز متقدمة في هذا العام، مشيدا بالمشاركات المميزة في الأعوام السابقة، ومنوها على أن المحافظة لم تدخر جهد في سبيل دعم كل المشروعات المتقدمة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت المبادرة فى إطار توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفي مدبولي بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولي والثانية.

وتستهدف المبادرة معالجة اثار التغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء مستقبل مستدام لمصر، وتشمل المبادرة مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، الذين يسعون إلى إشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة في العمل المناخي تلبية لمعايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتلوث البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي، والأمن المائي، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، مما يساعد بدوره فى تخفيف آثار التغيرات المناخية.