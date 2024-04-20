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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: تمويل 47 مشروعاً صغيراً بـ34 مليونا و647 ألف جنيه

صدى البلد

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك" خلال شهر مارس الماضي 2024، بلغت 47 مشروعاً صغيراً ،بإجمالي تمويل 34 مليونا و647 ألفا و302 جنيه، في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بواقع (40 مشروعاً تجارياً ، 5 خدمي، و2 صناعي وبيئي).

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لاستعراض التقرير الدوري،الذي أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي وسير العمل بالمبادرة التي يتم من خلالها التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة.

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وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع ،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

واشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين عن طريق لجان المراكز،والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

من جهته أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ باستمرار المتابعة لسير ومنظومة العمل في المبادرة، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور مسؤولى المبادرة بالوحدات المحلية والبنوك المشاركة ، وتم خلالها التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دورها في دعم الاقتصاد ، مع تفعيل الكتب الدورية بخصوص آلية استخراج الترخيص المؤقت مع الالتزام التام بها، وضرورة متابعة المشروعات المنفذة من المقرات و كذلك المشروعات المتعثرة "إن وُجدت"مع ضرورة إعداد محاضر رسمية مصدقة بذلك ليتم الدفع بالمشروعات في مسارها الصحيح ، واستمرار تجديد ودعم التجهيزات بمكاتب مشروعك.

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