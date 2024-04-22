مصرع طالب صدمته دراجة بخارية في بني سويف

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمته دراجة بخارية أثناء مروره بدارجته الهوائية على طريق قريتي “ دشطوط- بنى حلة” التابعين لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مرفق إسعاف بنى سويف، يفيد ورود بلاغ بمصرع طالب صدمته دراجة بخارية أثناء مروره في طريق واصل بين قريتى دشطوط بنى حلة بمركز سمسطا.

وأسفرالحادث عن مصرع ( ربيع خ. م)، 12 عاما، وقامت سيارة إسعاف بنقله إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها مباحث مركز سمسطا أن الطالب كان يقود دراجته الهوائية على طريق فرعى بين قريتين عندما اصطدمت به دراجة بخارية من الخلف تسببت في مصرعه على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.