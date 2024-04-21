العثور على جـ ثة شاب بالبحر اليوسفي في بني سويف

عثر أهالي قرية كفر منسابة بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأحد، على جثة شاب غريقا بمياه البحر اليوسفي وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بقرية كفر منسابة قبلي قرية دلهانس على البحر اليوسفي بمركز الفشن، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الفشن المركزي جثة شاب ويدعي « أشرف.م.ا» 36 سنة، ومقيم بقرية بنى منين التابعة لمركز الفشن، والتى نقلتها سيارة الإسعاف، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف مباحث مركز شرطة الفشن من جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، وذلك بعد إبلاغ أهله بتغيبه منذ 6 أيام.