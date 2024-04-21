رجل يلحق بوالده بعد وفاته بأسبوع حزنا علي فراقه في بني سويف

شهد حي الأزهري بمدينة بني سويف حالة من الحزن الشديد عقب وفاة رجل بعدما دخل في غيبوبة تامة لمدة 9 أيام بسبب حزنه الشديد على وفاة والده.

وقال مصطفى سيد، مهلهل شقيق المتوفى لـ "صدى البلد": “توفي والدي في بداية شهر أبريل الجاري، وكان شقيقي الأكبر محمد البالغ من العمر 52 عامًا شديد التعلق به، حيث دخل في غيبوبة عقب وفاة الوالد”,.

وأضاف: “استمر داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى لمدة 9 أيام، حيث أكد الأطباء أنه أصيب بجلطة في المخ أفقدته الوعي وظل يصارع الموت حتى وافته المنية أمس، السبت”.

وتابع: “شيعنا جنازته إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أبناء المحافظة ودفن بجوار والده”، لافتاً إلى أن المتوفى عليه رحمة الله كانت تربطه علاقة طيبة بالكثير من الأهالي بجميع مدن وقرى بني سويف، لكونه كان يتدخل في الصلح بين المتخاصمين وفض النزاعات وله العديد من المواقف النبيلة مع الناس.

واختتم حديثه قائلا: “نسأل الله تعالى أن يجعل سعيه الدائم للصلح بين الناس في ميزان حسناته وأن يغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا الصبر والسلوان”.