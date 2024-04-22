العروض والأمسيات الرمضانية ما لها وما عليها في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "868" لجريدة "مسرحنا".

في قسم "المتابعات والأخبار" نقرأ تقريرا خبريا عن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، حيث تلتقي رنا رأفت مع فريق عرض "غائب لا يعود" لفرقة بيت ثقافة فيصل، وتلتقي همت مصطفى مع فريق عمل "في هذه الليلة" لفرقة قصر ثقافة البدرشين.

كما نتعرف على تفاصيل كل من العرض المسرحي "أيكادولي" على مسرح فاقوس، وعرض"سفر الرؤيا" الذي يتناول سيرة القاهرة القديمة، ونتابع مع سامية سيد وقائع مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة أماني الدهشان حول "تأثير العبث على مسرح سعد الله ونوس".

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نتعرف على تفاصيل عرض "الدر المكنون" من خلال حوار مع الفنان القدير ياسر صادق، بجانب استطلاع آراء بعض المسرحيين حول الأمسيات الرمضانية.. ما لها وما عليها.

وفي قسم "رؤى" يكتب أيمن غالي "الطاحونة الحمراء.. مولان روج"، ويكتب عبد السلام إبراهيم "الجلاد".. سطوة الجلاد وأزمة الوريث.

وفي قسم نوافذ يقدم أحمد الشريف ترجمة الجزء الثاني من بحث إيمانويل ديكسون "أثر المسرح الأفريقي على ممارسة المسرح العالمي"، ويكتب محمد الروبي "خواطر عامة حول فن التمثيل "4".

ويقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الثاني من كتاب "إدراك الزمن في المسرح" تأليف لوشيانو ماريتي.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 41" من مقالات د. سيد علي إسماعيل، حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "أموت في كده".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.