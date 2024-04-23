بالأسعار.. أكثر السيارات المجمعة محليا مبيعا في مصر

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على المركبات في مصر، عن السيارات المجمعة محلياً في مصر الأكثر مبيعاً وترخيصاً، وذلك خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري 2024، لتتصدر القائمة النسخة الشهيرة نيسان صني.

وجاءت السيارة نيسان صني في صدارة القائمة بعدد 714 سيارة، تتبعها النسخة تيجو 7 بعدد 649 سيارة، بالاضافة إلى النسخة تيجو 8 بعدد 476 سيارة حيث جاءت في المركز الثالث، وحصلت السيارة بي واي دي F3 على المركز الرابع بعدد 367 سيارة، وخامسًا جاءت النسخة تيجو 3 بعدد 354 سيارة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لهذه الاصدارات بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية.

أكثر السيارات المجمعة محليًا مبيعًا في مصر

1 - نيسان صني

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني من 695,400 جنيه للفئة الأولى مانيوال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 726,500 جنيه و 747,000 جنيه للفئة الثالثة و 761,000 جنيه للفئة الرابعة، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

أكثر السيارات المجمعة محليًا مبيعًا في مصر

2 – شيري تيجو 7

تتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 7 بين 950,000 جنيه للفئة الاولى، و 1,025,000 جنيه للفئة الثانية، وتستمد السيارة أوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 6 غيار، مع محرك بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر، سعة 1500 سي سي "تيربو".

أكثر السيارات المجمعة محليًا مبيعًا في مصر

3 – شيري تيجو 8

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة شيري تيجو 8 نحو 1,125,000 جنيه، و 1,175,000 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة نحو 1,225,000 جنيه، و 1,275,000 جنيه للفئة الرابعة، وزودت هذه النسخة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

أكثر السيارات المجمعة محليًا مبيعًا في مصر

4 - بي واي دي F3

تقدم السيارة بي واي دي F3 2024 بسعر 590 ألف جنيه للفئة الأولى، و680 ألف جنيه للفئة الثانية، حيث يتم طرح السيارة عبر ناقل سرعات يدوي مانيوال واخر أوتوماتيكي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أكثر السيارات المجمعة محليًا مبيعًا في مصر

5 - شيري تيجو 3

تأتي السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 855,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT.