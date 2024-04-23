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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تصل لـ40 درجة.. موجة حرارة قاسية تضرب مصر وتستمر حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

تشهد مصر خلال اليومين القادمين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتقلبات في الطقس، نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، حيث حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ولمدة 72 ساعة حتى مساء الخميس المقبل.

طقس حار 

موجة شديدة الحرارة 

وتشهد 23 محافظة على مستوى الجمهورية حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بنحو 7 إلى 8 درجات تبدأ اليوم، الثلاثاء، وتكون ذروتها الأربعاء والخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أن يكون الطقس اليوم، الثلاثاء 23 أبريل 2024، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

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وصرحت الأرصاد الجوية، في بيانها عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن ذروة الموجة الحارة تكون غدًا، الأربعاء، حيث تشهد حالة الطقس اليوم وغدًا ارتفاعا في درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة نهارًا، وذلك بفعل تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم 

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ان يشهد طقس غد، الأربعاء، نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقاطعة.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الخميس 25 أبريل 2024 نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقاطعة.

واعتبارا من الجمعة القادمة، سيشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما سيشهد الطقس بداية من يوم الجمعة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل الجبال وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، وسيشهد أيضا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترة متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة 

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن وصول درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية خلال الفترة الحالية معروف في فصل الربيع، موضحا أن الربيع يسجل أعلى درجة حرارة طوال العام، خصوصا في النصف الثاني من الربيع.

وأوضح شاهين، في تصريحات تليفزيونية، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا، الأربعاء، ما بين 40 و41 درجة، موضحا أن ما يحدث هي كتلة واحدة تتأثر بها معظم محافظات الجمهورية وتنخفض الخميس ومن يوم الجمعة سيحدث انخفاض يتراوح بين 6 و7 درجات.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، إن اليوم هو بداية موجة حارة ترتفع فيها قيم درجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية عن أمس بحوالي من 5 لـ 6 درجات مئوية وترتفع عن الطبيعي بمعدل حوالي 10 درجات.

وأضافت أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدا، الأربعاء، حيث تسجل العظمى غدا 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وتصل لـ 42 مئوية على المناطق الجنوبية.

وأوضحت أنه خلال الـ 72 ساعة القادمة تسود أجواء شديدة الحرارة في فترة النهار، بينما تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل وذلك حتى يوم الخميس المقبل، بجانب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق الغربية.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتعود الأجواء للتحسن من جديد، لافتة إلى وجود أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على بعض المحافظات مع يوم الجمعة.

الدكتور محمود شاهين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26.
  • الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25.
  • مطروح العظمى 38 درجة والصغرى 24.
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  • سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25.
  • قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25.
  • أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
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