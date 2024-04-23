البسوا كمامة.. نصائح مهمة لمرضى الحساسية خلال الطقس الممتلئ بالأتربة

قدمت الدكتورة جيهان العسال أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، نصائح مهمة لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية أثناء التحرك في الطقس الممتلئ بالأتربة والرمال.

وقالت جيهان العسال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "مرضى الحساسية والجهاز التنفسي الأكثر معاناة أثناء رياح الخماسين وتغيير الفصول ".

وأضافت جيهان العسال: " يجب أن يسير مرضى الحساسية على العلاج الذي يحصلون عليه بانتظام ".

وتابعت جيهان العسال: " يجب أن يتجنب أصحاب مرضى الحساسية الخروج في الطقس الممتلئ بالرمال والأتربة، ويجب ارتداء كمامة لتقليل كميات التراب التي يتعرض لها مريض الحساسية ".