التربية الإيجابية للأبناء.. باحث بعلم النفس يقدم نصائح هامة إلى الآباء

أكد أحمد سمير، باحث في علم النفس الإيجابي، أن التربية السليمة تحدث لو كان هناك وعي لدى الآباء بالقيم التي سيطبقونها في تربية الأبناء.

وقال أحمد سمير، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات نهاد سمير وعبيدة، أنه لا بد أن تنتقل منظومة القيم على مدار الأجيال، سواء من الصدق والأمانة والاحترام، ولكن خلال الفترة الحالية هناك شكاوى من الآباء بأن أبناءهم انحرفوا عن تلك القيم.

وأضاف الباحث في علم النفس الإيجابي، أن الآباء عليهم أن يكونوا على وعي كبير في تربية الأبناء، خاصة أن الأبناء بدءا من الطفولة حتى سن 12 عاما، يطبقون ما يرونه في التعامل من الوالدين.

وأشار أحمد سمير إلى أنه لا بد أن يبعد الآباء عن العصبية في التعامل مع الأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة التي تبدأ من عمر 12 عاما حتى سن الـ 18 أو 20، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك لغة حوار وتفاهم بين الآباء والأبناء.