نصيحة مهمة لمرضى الجهاز التنفسي أثناء الطقس المحمل بالأتربة.. تاج الدين يوضح

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الأتربة والرمال المتواجدة في الطقس تحتاج إلى التعامل معها بحكمة شديدة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الأتربة قد تؤدي إلى مشاكل صحية لمرضى الجهاز التنفسي ومرضى الحساسية ".

وتابع عوض تاج الدين :" من يعاني من أي مشاكل تنفسية عليه أن يرتدي الكماماة أثناء النزول في طقس محمل بالرمال والأتربة ".

أضاف محمد عوض تاج الدين :" منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرات دورية بشأن أي موجة محتملة من الفيروسات التنفسية ".

ولفت محمد عوض تاج الدين:" لا يوجد تحذير قوي من احتمالية حدوث وباء لفيروس ".