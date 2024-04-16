عوض تاج الدين: التأمين الشامل يقدم خدمات الرعاية الصحية كاملة|فيديو

التأمين الصحي الشامل.. أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن المحافظات التي يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل يقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية كاملة بكل مكوناتها.

التأمين الصحي الشامل

وأشار “تاج الدين” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتم تغطية المحافظات التي لم يطبق فيها التأمين الصحي الشامل عن طريق مبادرات السيد الرئيس مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي قدمت خدمات لـ مليوني مواطن.



فيما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إن انتشار وحدات الرعاية الصحية الأولية بمكوناتها الحديثة تشكل جزءا أساسيا من التأمين الصحي، وتأتي تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.