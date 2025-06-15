صافرات الإنذار تدوي في كل الأردن .. الأمن العام يعلن حالة التأهب القصوى

أعلن الأمن العام الأردني إطلاق صافرات الإنذار التحذيرية في جميع مناطق المملكة، في خطوة تُظهر حالة التأهب والقلق من اتساع رقعة النزاع.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الأحد موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت مواقع استراتيجية وسط العاصمة الإيرانية طهران، حسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

واستهدفت الغارات وفق المصدر ذاته، أنظمة الدفاع الجوي ومبانٍ تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما تواصلت العمليات الجوية لليوم الثالث على التوالي، وسط حالة من التأهب الإقليمي.

وفي المقابل، ردّت إيران بعد ساعات قليلة عبر إطلاق صواريخ باليستية من مختلف أنحاء البلاد صوب أهداف داخل إسرائيل، في تأكيد من وسائل إعلام رسمية إيرانية، وهو ما أكده لاحقًا الجيش الإسرائيلي.

ووسط هذا التصعيد، دوّى انفجار عنيف قرب ساحة ولي عصر وسط طهران، وفقًا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، التي أشارت إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة، وتناثر الزجاج والحطام في المنطقة المحيطة.

كما أفادت بتعرّض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف من طائرة مسيّرة، ما أسفر عن إصابات خفيفة وأضرار مادية محدودة.

وفي إسرائيل، أكدت تقارير ميدانية وشهود عيان لوكالة رويترز سماع صفارات الإنذار من غارات جوية في تل أبيب والقدس، كما شُغّلت صفارات التحذير في مناطق الجولان، الجليل، وحيفا، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التي اعترضت عددًا من الصواريخ.

وفي تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش يعمل وفق "خطة منظمة وممنهجة" تستهدف "تدمير الخطر النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والبنية التحتية العسكرية لطهران".

وأوضح أن القوات الجوية الإسرائيلية "تمكّنت من خلق ممر جوي مفتوح إلى طهران"، ونفّذت هجمات دقيقة على منشآت في نطنز وأصفهان.

وشدد أدرعي على أن إسرائيل "لن تتسامح مع رغبة إيران في امتلاك سلاح دمار شامل"، مؤكدًا أن العمليات ستستمر "خطوة بخطوة حتى تحقيق الأهداف كاملة".