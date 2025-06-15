إعلام إيراني: دوي انفجارين يزلزلان العاصمة طهران | صور وفيديو

شهدت العاصمة الإيرانية طهران دويّ انفجارين قويين اقتُرِن بتفعيل منظومات الدفاع الجوي، وفقًا لما أوردته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية

وتمركزت الانفجارات في منطقتي حكيمية وتهرانبارس بشمال شرق العاصمة، إضافة إلى تقارير عن دوي انفجار قرب مطار مهر آباد



ووفقا للوكالة، ما إن دوّت الأصوات، حتى انتشرت أنباء عن رؤية أعمدة دخان تصاعدت فوق المواقع المستهدفة، ومن ضمنها منطقة ساحة ولي العصر، مما أثار موجة خوف مذهلة بين السكان.

وترافق ذلك مع تأكيدات بإعادة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان، بعد أن توقفت مؤقتًا إثر العمليات الجوية الإسرائيلية.

مقاطع الفيديو المنتشرة، وكذا شهادات السكان، تؤكد عمق الهزة التي عمت قلب العاصمة، وسط سحابات دخان كثيفة في سماء مطار مهر آباد، حيث لم يُصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الإيرانية.



