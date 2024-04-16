مستشار الرئيس: نهدف إلى حصول كل مواطن على الرعاية الصحية الكاملة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة تسعى لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، وهدفها أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية الكاملة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يغطي كافة أفراد الأسرة.

وأضاف “تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الرعاية الصحية الأولية يحتاج لها كافة المواطنين وهي تغطي حوالي 75% من الخدمات الطبية.



يقدم خدمات الرعاية الصحية كاملة

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إلى أن انتشار وحدات الرعاية الصحية الأولية بمكوناتها الحديثة تشكل جزء أساسي من التأمين الصحي، وتأتي تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.



وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن المحافظات التي يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل يقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية كاملة بكل مكوناتها، مشيرًا إلى أنه يتم تغطية المحافظات التي لم يطبق فيها التأمين الصحي الشامل عن طريق مبادرات السيد الرئيس مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي قدمت خدمات لـ مليوني مواطن.