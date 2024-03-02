عوض تاج الدين: نسعى للوصول بالسياحة العلاجية إلى 30 مليون زائر سنوياً

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا للسياحة العلاجية أو الوقائية أو الاستشفائية، معقبا: “نسعى إلى الوصول إلى 30 مليون سائح فيما يخص هذا النوع من السياحة”.

وأضاف تاج الدين، خلال فعاليات انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة العلاجية، أن الاهتمام بالسياحة العلاجية ليس وليد اليوم، ولكن منذ سنوات كبيرة هناك دراسات بهذا النوع من السياحة.

ولفت إلى استقبال مصر ضيوفا من الدول العربية والمنطقة من طالبي العلاج.

وأكد عوض تاج الدين أن الفريق الطبي المصري يحظى بثقة كبيرة في العالم والمنطقة العربية من حيث جودة الخدمات التي يقدمها بمهارة عالية، مشيراً إلى أن مصر مؤهلة للحصول على النصيب المناسب من السياحة العلاجية نظراً لما يميزها من موقع فريد وموارد استشفائية علاجية.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه حسب الإحصائيات الدولية، فإنه من المتوقع أن تكون من مصر من رواد الدول في ملف السياحة العلاجية.

ونوه إلى أن مؤتمر اليوم يضم عددا من الخبراء والشركاء من دول العالم من أجل الاستفادة من تلك الخبرات.