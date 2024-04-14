نصيحة مهمة لمرضى الحساسية لتفادي ضرر التقلبات الجوية

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية سابقًا، إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا تستدعي من الجميع أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة، وخاصة مرضى الحساسية.



الحساسية أسبابها وراثية

وأضاف “عبد المجيد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الانتقال المفاجئ للجسم من طقس دافئ للبرد يسبب ضعف أجهزة المناعة في الجسم، لافتًا إلى أهمية تناول كوب من المياه قبل مغادرة البيت وذلك لمعادلة درجة حرارة الجسم.

وتابع عبد المجيد، أن الحساسية أسبابها وراثية والذي يعمل على إظهار هذا الجين هو التغيرات المناخية والطقس.

