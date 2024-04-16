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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

أرشيفية
أرشيفية

شهدت مدينة بسيون في محافظة الغربية واقعة غريبة أثناء تشييع جثمان سيدة، وهذا بعدما لاحظ أحد المشيعين تحرك الجثمان داخل النعش.. فما القصة؟

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أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية

بدأت القصة بوفاة السيدة واستخراج تصريح الدفن بعدما انتقل مفتش الصحة لمنزلها وتوقيع الكشف الطبي عليها والذي أظهر أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

جاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية “العربية”.
 

وحسب شهود عيان، لاحظ أحد المشيعين تحرك الجثمان، وهذا خلق حالة من الشك في الوفاة، ما دفع أسرة المتوفاة لكشف الكفن بالفعل عن وجهها والتوجه بها إلى مستشفى بسيون المركزي مرة أخرى.

وبعد الكشف مرة أخرى على السيدة، أكد الأطباء وفاتها وأنها ليست على قيد الحياة مثلما زعم مشيعو الجنازة، وهذا ما جعل الأهالي يرجحون أن مراوح المسجد أثناء تشغيلها حركت غطاء النعش وجعلت المشيعين يعتقدون أنها تحركت.

وفي مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي بسيون الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن.

جثمان الغربية ازمة قلبية فضائية العربية صدى البلد توك شو

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