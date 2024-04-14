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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الكحك وعزومات رمضان.. 4 طرق للتخلص من الوزن الزائد.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قدمت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا عددًا من النصائح المهمة للتخلص من الوزن الزائد بعد فترة رمضان والعيد.
 

وقالت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إنه يجب الابتعاد عن الأنظمة الغذائية الخاطئة والابتعاد عن فكرة منع مصدر معين من الأطعمة كمنع النشويات أو الدهون أو غيرها.

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وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا أنه يجب الابتعاد عن المقليات والدهون المشبعة والاتجاه لتناول مزيد من الخضراوات والنشويات المفيدة والتخفيف في وجبة العشاء.

 

وأكدت  أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا أنه يجب أيضًا الرجوع مرة أخرى لممارسة الرياضة، مؤكدة أهمية التوازن والاعتدال في تناول الطعام.

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