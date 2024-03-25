معهد التغذية يوضح كيفية طهي الخضروات بطريقة صحية

قال المعهد القومي للتغذية إن الهرم الغذائي الأكبر يتكون من خمسة مجموعات غذائية الدرجة الأولى: و تمثل قاعدة الهرم و أساس التغذية السليمة و تتكون من مجموعة الخضر و الفاكهة و تمثل قاعدة الهرم حيث أن القاعدة العامة للحفاظ على الصحة أن يتناول الشخص الخضراوات و الفاكهة )8-5 حصص( يوميا

كيفية طهي الخضروات بطريقة صحية :-

• اختيار الخضروات الطازجة لينة الألياف كاملة النضج متماسكة القوام وذلك لتوافر النكهة الخاصة بها.

• تغسل الخضروات أوال قبل التقطيع

• في حالة سلق الخضروات ينصح بأن تكون في كمية قليلة من السائل ) الماء وألا تزيد مدة السلق عن عشر دقائق وذلك للاحتفاظ بأكبر قدر من الفيتامينات والمعادن

• ويفضل الطهي بالبخار وهي الطريقة الأفضل , إذا أن الخضراوات تنضج في هذه الحالة دون ماء خارجي وإنما عن طريق الماء الذي تفرزه وبذلك تحتفظ بقيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن.

• يفضل أيضا شي الخضراوات كالفلفل والكوسا والباذنجان اذ تضمن هذه الطريقة نضج الخضراوات في غضون دقائق قليلة والأهم أنها تبقى محتفظة بالفيتامينات المفيدة للجسم عالوة عن الطعم اللذيذ

• عند طهي الخضروات المجمدة توضع في الإناء مباشرة الشروط الصحية لتناول الخضراوات:

• يفضل تناول الخضراوات في موسمها وأن تكون طازجة

• يفضل تناول الخضار الطازج والمتعدد الألوان بشكل يومي

• قلل من تناول الخضراوات المحفوظة

• تحضير السلطة قبل موعد الطعام مباشرة ويستبدل الملح على السلطة بالليمون

• الطريقة التقليدية الصحية لطهي الخضار اعتدنا علي تناول الخضار المسبك بالطماطم وهي طريقة صحيحة وصحية وترفع من القيمة الغذائية للوجبة علي ان يتوافر بها بعض الشروط

-1 استخدم المعتدل للدهون 15 جم من الدهون لكل نصف كيلو من الخضار

-2 استخدام الطماطم الطازجة وليس الصلصة المعلبة

-3 الطهي على نار هادئة ملدة طويلة حتى يتم التسبيك .