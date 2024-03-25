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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد التغذية يوضح كيفية طهي الخضروات بطريقة صحية

الخضروات
الخضروات

قال المعهد القومي للتغذية إن الهرم الغذائي الأكبر يتكون من خمسة مجموعات غذائية الدرجة الأولى: و تمثل قاعدة الهرم و أساس التغذية السليمة و تتكون من مجموعة الخضر و الفاكهة و تمثل قاعدة الهرم حيث أن القاعدة العامة للحفاظ على الصحة أن يتناول الشخص الخضراوات و الفاكهة )8-5 حصص( يوميا 

كيفية طهي الخضروات بطريقة صحية :- 

 • اختيار الخضروات الطازجة لينة الألياف كاملة النضج متماسكة القوام وذلك لتوافر النكهة الخاصة بها. 

• تغسل الخضروات أوال قبل التقطيع

 • في حالة سلق الخضروات ينصح بأن تكون في كمية قليلة من السائل ) الماء وألا تزيد مدة السلق عن عشر دقائق وذلك للاحتفاظ بأكبر قدر من الفيتامينات والمعادن

 • ويفضل الطهي بالبخار وهي الطريقة الأفضل , إذا أن الخضراوات تنضج في هذه الحالة دون ماء خارجي وإنما عن طريق الماء الذي تفرزه وبذلك تحتفظ بقيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن.

 • يفضل أيضا شي الخضراوات كالفلفل والكوسا والباذنجان اذ تضمن هذه الطريقة نضج الخضراوات في غضون دقائق قليلة والأهم أنها تبقى محتفظة بالفيتامينات المفيدة للجسم عالوة عن الطعم اللذيذ 

• عند طهي الخضروات المجمدة توضع في الإناء مباشرة الشروط الصحية لتناول الخضراوات:

 • يفضل تناول الخضراوات في موسمها وأن تكون طازجة

 • يفضل تناول الخضار الطازج والمتعدد الألوان بشكل يومي

 • قلل من تناول الخضراوات المحفوظة

 • تحضير السلطة قبل موعد الطعام مباشرة ويستبدل الملح على السلطة بالليمون 

• الطريقة التقليدية الصحية لطهي الخضار اعتدنا علي تناول الخضار المسبك بالطماطم وهي طريقة صحيحة وصحية وترفع من القيمة الغذائية للوجبة علي ان يتوافر بها بعض الشروط

-1 استخدم المعتدل للدهون 15 جم من الدهون لكل نصف كيلو من الخضار

 -2 استخدام الطماطم الطازجة وليس الصلصة المعلبة 

-3 الطهي على نار هادئة ملدة طويلة حتى يتم التسبيك . 

الخضروات الصحة التغذية الهرم الأكبر الدرجة الاولي حصص التقطيع

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