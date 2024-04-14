2000 جنيه.. الزراعة تزف بشرى للفلاحين.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتعليمات مجلس الوزراء تم رفع السعر الاسترشادي لتوريد القمح لـ 2000 جنيه بعد أن كان 1600 جنيه، يعد أمرًا إيجابيًا ومحفزًا للفلاح ليقوم بتوريد القمح.



وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الفلاح يقوم بصرف مستحقاته بعد 48 ساعة من التوريد، مشيرًا إلى أنه بداية من 15 إبريل سيتم إستقبال كميات الأقماح في الصوامع المصرية من أجل حفظها واستخدامها في وقت لاحق.



وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن توريد القمح مفتوح لكل المزارعين وبالتالي الفلاح أو المزارع يصبح قادرًا على توريد كميات القمح بشكل مباشر بدون وجود حلقات وسيطة في النصف تؤثر على ربحيته ودخله.