أستاذ علاقات دولية: مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد في المنطقة| شاهد

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يحدث الآن في غزة هو نتيجة أن المجتمع الدولي والقوى الكبرى لم تتحمل مسؤوليتها وتبني رؤية مصر الواضحة وهي ضرورة إنهاء حالة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لاعتباره هو السبب الرئيسي فيما يحدث الآن.



إسرائيل تحاول إلهاء الرأي العام

وأضاف “فارس” خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تحركت بشكل كبير من خلال وزير الخارجية المصري من أجل خفض التصعيد والاتصال بالجانب الإسرائيلي والإيراني والقوى الكبرى للعمل على نزع فتيل الأزمة من خلال وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و محاولة تدارك النتائج الكارثية التي من المحتمل أن تنتج من تصاعد الأحداث بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل تقوم بمحاولة إلهاء الرأي العام العالمي والداخلي أيضًا، لافتًا إلى أن ما حدث بين إسرائيل وإيران خرجت منها إسرائيل بمكاسب ولم تجن إيران شيء والقضية الفلسطينية هي الخاسر الأكبر فيما حدث.