شاهد.. ظهور إمام عاشور بعد تعرضه للإصابة امام إنتر ميامي

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في مباراة الفريق أمام إنتر ميامي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد إمام في المستشفى بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال اللقاء الافتتاحي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وظهر اللاعب في الصور واللقطات مرتديًا حمالة طبية لتثبيت الكتف، في إشارة واضحة لحالته الصحية، فيما لقي دعمًا كبيرًا من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.



وظهر إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في مباراة الفريق أمام إنتر ميامي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد إمام في المستشفى بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال اللقاء الافتتاحي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وظهر اللاعب في الصور واللقطات مرتديًا حمالة طبية لتثبيت الكتف، في إشارة واضحة لحالته الصحية، فيما لقي دعمًا كبيرًا من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.