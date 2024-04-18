الأتربة تسيطر على القاهرة.. الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية والصدر

تشهد أجواء الطقس اليوم، الخميس، أتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الارصاد، إنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار، ️حيث تتأثر مستوى الرؤية الآن على القاهرة الكبرى لتصل إلى 2000 متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الارصاد الجوية، ️مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل الطقس حارا على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 22 درجة.