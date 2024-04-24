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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|انخفاض أسعار الأرز خلال أيام.. وأتربة ورمال تُهدّد جودة الهواء اليوم وغدًا.. والأهلي يحتفل بالذكرى 117 على تأسيسه

صدى البلد

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزًا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ويتضمن أهم الأحداث.

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام .. اعرف الكيلو هيوصل كام؟

تحذير عاجل.. أتربة ورمال تُهدد جودة الهواء اليوم وغدًا

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