117 سنة أهلي .. هنا مصنع الأبطال وتحطيم الأرقام القياسية

يحتفل عشاق النادى الأهلى في كل أنحاء الوطن العربى اليوم بالذكرى الـ 117 لتأسيس القلعة الحمراء.

بداية الأهلي

البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.



ويعتبر فريق "المارد الأحمر" من أبرز الأندية وأكثرها شعبية في الوطن العربي وقارة أفريقيا، وتُوج بأكثر من مئة بطولة، أبرزها: الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، كما وضع بصمته في مونديال الأندية.

تأسيس الأهلي

طرح عمر لطفي بك فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن ، وقد تولدت الفكرة في ذهنه خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905، لأنه اعتبر أن تأسيس نادي طلبة المدارس العليا سياسيًا بالدرجة الأولى ، ووجد أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادٍ رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ و ممارسة الرياضة.

فقام بعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه اللذين تحمسوا للفكرة ، ليتم تأسيس النادي الأهلي عام 1907 وتقرّر تكوين شركة رأسمالها خمسة آلاف جنيه مصري على شكل ألف سهم وقيمة السهم الواحد خمسة جنيهات في 26 مايو ، ويعتبر النادي الأهلي أول نادٍ للمصريين في مصر



سبب التسمية

كان أمين سامي باشا أول من اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية ، وتمت تسمية الأهلي بهذا الاسم لأنه نشأ لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا و الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الإحتلال الإنجليزي ، ولذلك نشأ وطنيًا مصريًا للم شمل الشباب المصري ..

أول اجتماع رسمي

عقد أول اجتماع في 24 أبريل 1907، و اجتمعت اللجنة في الخامسة والنصف مساءً بمنزل ميشيل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية أصحاب السعادة إدريس راغب بك و إسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد أفندي شريف سكرتيرًا .