عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

117 سنة أهلي .. هنا مصنع الأبطال وتحطيم الأرقام القياسية

الأهلي
الأهلي

يحتفل عشاق النادى الأهلى في كل أنحاء الوطن العربى اليوم بالذكرى الـ 117 لتأسيس القلعة الحمراء. 

بداية الأهلي

البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.


ويعتبر فريق "المارد الأحمر" من أبرز الأندية وأكثرها شعبية في الوطن العربي وقارة أفريقيا، وتُوج بأكثر من مئة بطولة، أبرزها: الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، كما وضع بصمته في مونديال الأندية.

تأسيس  الأهلي
طرح عمر لطفي بك فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن ، وقد تولدت الفكرة في ذهنه خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905، لأنه اعتبر أن تأسيس نادي طلبة المدارس العليا سياسيًا بالدرجة الأولى ، ووجد أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى نادٍ رياضي يجمعهم لتمضية وقت الفراغ و ممارسة الرياضة.

فقام بعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه اللذين تحمسوا للفكرة ، ليتم تأسيس النادي الأهلي عام 1907 وتقرّر تكوين شركة رأسمالها خمسة آلاف جنيه مصري على شكل ألف سهم وقيمة السهم الواحد خمسة جنيهات في 26 مايو  ، ويعتبر النادي الأهلي أول نادٍ للمصريين في مصر


سبب التسمية 

كان أمين سامي باشا أول من اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية ، وتمت تسمية الأهلي بهذا الاسم لأنه نشأ لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا و الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الإحتلال الإنجليزي ، ولذلك نشأ وطنيًا مصريًا للم شمل الشباب المصري ..

أول اجتماع رسمي 
عقد أول اجتماع في 24 أبريل 1907، و اجتمعت اللجنة في الخامسة والنصف مساءً بمنزل ميشيل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية أصحاب السعادة إدريس راغب بك و إسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد أفندي شريف سكرتيرًا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

ترشيحاتنا

مفاجأة لزائري الجناح المصري في معرض ATM دبي .. رحلات مجانية

حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب

غلق شوارع هامة في مدينة نصر.. اعرف البديل

الطلاب يتزايدون.. المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كاليفورنيا تتواصل

117 سنة أهلي .. هنا مصنع الأبطال وتحطيم الأرقام القياسية

مصرع شخصين .. تحطم طائرة شحن نادرة النوع في أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

بالتايجر.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر إنستجرام برفقة زوجها |شاهد

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

وصفة للرياضيين.. طريقة تحضير سلطة الحمص

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ