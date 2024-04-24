عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra.. تحذيرات من تهديد خطير منتشر على واتساب.. كيف تحمي نفسك وحسابك؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أخيرًا أندرويد أقوى من آيفون.. هذه الهواتف ستأتي مدعومة بمعالج كوالكوم الأحدث

 

تعتزم شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية، إطلاق Snapdragon 8 Gen 4 في شهر أكتوبر المقبل، باعتباره من أفضل شرائح هواتف أندرويد الجديدة، وكشفت أحدث التقارير عن الهواتف التي ستكون أول من يدعم هذا المعالج.

 

أسطورة الكاميرا.. فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra

 

أطلقت شركة هواوي Huawei، أحدث هواتفها الذكية الرائدة في الصين، وهي سلسلة Pura 70، والتي من المتوقع إطلاقها دوليًا في المستقبل القريب.

 

بمعالج جبار وكاميرات مميزة.. أبرز مواصفات هواتف شاومي القادمة

تم الإعلان عن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 في قمة سناب دراجون في شهر أكتوبر 2023، حينها أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن تزويد سلسلة Xiaomi 14، بمعالج كوالكوم الجديد وفي اليوم التالي تم طرح الهواتف الرائدة بشكل رسمي في الصين.

 

مفيش واتساب في الصين ولا TikTok في أمريكا.. ماذا يحدث لعمالقة التقنية؟

 

خلال هذا الأسبوع كان هناك الكثير من الأخبار العالمية في المجال التقني الذي يأبى التوقف، تضمنت أبرز هذه المواضيع حربا جديدة في الفضاء الإلكتروني بين الصين والولايات المتحدة، من شأنها أن تهدد الملايين من المستخدمين بفقدان تطبيقاتهم المفضلة.

 

موبايل الغلابة وبس.. أرخص هاتف أوبو بمواصفات مميزة وسعر مفاجأة

 

تمتلك شركة أوبو Oppo، مجموعة من الهواتف الاقتصادية المميزة، فهي من أوائل الشركات المتصدرة في الأسواق بإنتاج هواتف رخيص ذات مواصفات مذهلة من حيث الإمكانيات وبسعر يناسب الجميع.

 

المنافسة الأقوى.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra وسامسونج S24 Ultra

 

انطلق هاتف هواوي الرائد Pura 70 Ultra، إلى الأسواق الصينية خلال الشهر الجاري، والذي يتميز بمواصفات جبارة كأحدث منافس لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في السوق ويتمتع كلا الجهازين بمميزات فريدة ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات ضمن فئة الفلاجشيب التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

 

تحذيرات من تهديد خطير منتشر على واتساب.. كيف تحمي نفسك وحسابك؟

يستخدم الملايين من الناس حول العالم تطبيق واتساب WhatsApp، ومع تزايد شعبيته يتزايد أيضا عدد المحتالين الذين يستخدمون الكثير من الخدع لنشرها عبر رسائل التطبيق، ومن بين عمليات الاحتيال الأكثر انتشارا يستخدم المحتال ملفا شخصيا مزيفا يدعي من خلاله أنه أحد أقارب الضحية، من أجل كسب وده والوثوق به سريعا، حتى يتمكن من طلب المال أو الحصول على معلومات شخصية كافية عنه لسرقة هويته.

 

 

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ وبسعر مفاجأة وإمكانات خارقة لا تتردد في شراء النظارة الذكية

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف رائد في 2024.. تسريبات تكشف مفاجأة كبرى من سامسونج وتستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين .. وأرخص موبايل شاومي في 2024

أخبار التكنولوجيا| موبايل جبار من Oppo يتعرض للطبخ ولم يتأثر.. هاتف من شاومي يكسر الأرقام القياسية في سرعة الإنترنت

ترشيحاتنا

مدبولي لـ رئيس النواب البحريني: العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة "شديدة التميز"

المحكمة عن قاتل أشرف عبد الغفور: إهماله ورعونته سبب الحادث ووفاة الفنان

أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار

مكتشف محمد صلاح| عزاء سعيد الشيشيني لاعب المقاولون العرب السابق.. السبت

مكتشف محمد صلاح.. تشييع جثمان سعيد الشيشيني أسطورة نادي المقاولون العرب

رخصة ذهبية ومنطقة حرة خاصة| قرارات مهمة من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر عاشور تستعرض جمالها على إنستجرام

زي أختهم.. روجينا تثير الجدل بظهورها رفقة ابنتيها

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

فستان غريب.. أروى جودة تصدم متابعيها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ