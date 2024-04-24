أخبار التكنولوجيا|فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra.. تحذيرات من تهديد خطير منتشر على واتساب.. كيف تحمي نفسك وحسابك؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعتزم شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية، إطلاق Snapdragon 8 Gen 4 في شهر أكتوبر المقبل، باعتباره من أفضل شرائح هواتف أندرويد الجديدة، وكشفت أحدث التقارير عن الهواتف التي ستكون أول من يدعم هذا المعالج.

أطلقت شركة هواوي Huawei، أحدث هواتفها الذكية الرائدة في الصين، وهي سلسلة Pura 70، والتي من المتوقع إطلاقها دوليًا في المستقبل القريب.

تم الإعلان عن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 في قمة سناب دراجون في شهر أكتوبر 2023، حينها أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن تزويد سلسلة Xiaomi 14، بمعالج كوالكوم الجديد وفي اليوم التالي تم طرح الهواتف الرائدة بشكل رسمي في الصين.

خلال هذا الأسبوع كان هناك الكثير من الأخبار العالمية في المجال التقني الذي يأبى التوقف، تضمنت أبرز هذه المواضيع حربا جديدة في الفضاء الإلكتروني بين الصين والولايات المتحدة، من شأنها أن تهدد الملايين من المستخدمين بفقدان تطبيقاتهم المفضلة.

تمتلك شركة أوبو Oppo، مجموعة من الهواتف الاقتصادية المميزة، فهي من أوائل الشركات المتصدرة في الأسواق بإنتاج هواتف رخيص ذات مواصفات مذهلة من حيث الإمكانيات وبسعر يناسب الجميع.

انطلق هاتف هواوي الرائد Pura 70 Ultra، إلى الأسواق الصينية خلال الشهر الجاري، والذي يتميز بمواصفات جبارة كأحدث منافس لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، في السوق ويتمتع كلا الجهازين بمميزات فريدة ويقدمون مجموعة كبيرة من الميزات ضمن فئة الفلاجشيب التي تلبي احتياجات المستخدم المختلفة.

يستخدم الملايين من الناس حول العالم تطبيق واتساب WhatsApp، ومع تزايد شعبيته يتزايد أيضا عدد المحتالين الذين يستخدمون الكثير من الخدع لنشرها عبر رسائل التطبيق، ومن بين عمليات الاحتيال الأكثر انتشارا يستخدم المحتال ملفا شخصيا مزيفا يدعي من خلاله أنه أحد أقارب الضحية، من أجل كسب وده والوثوق به سريعا، حتى يتمكن من طلب المال أو الحصول على معلومات شخصية كافية عنه لسرقة هويته.