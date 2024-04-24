أسطورة الكاميرا.. فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra

أطلقت شركة هواوي Huawei، أحدث هواتفها الذكية الرائدة في الصين، وهي سلسلة Pura 70، والتي من المتوقع إطلاقها دوليا في المستقبل القريب.

وقد قامت شركة هواوي بإعادة تسمية هواتف سلسلة P إلى Pura، لذلك بدلا كتابتها مختصرة P70، جاءت Pura 70، ويعد إصدار Ultra، أبرز هاتف بالتشكيلة الجديدة والذي ظهر في مقطع فيديو على الإنترنت مما يكشف عن العديد من أسرار الهاتف الرائد المميز.

فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra

تتميز طرازات هواوي الجديدة بمواصفات مثيرة للإعجاب في جميع المجالات، ولكن جهاز Pura 70 Ulta هو الأكثر تميزا، حيث زودته الشركة الصينية بمستشعر رئيسي مقاس 1 بوصة، على غرار هاتف أوبو الرائد Find X7 Ultra، ولكن طراز هواوي يحتوي على وحدة كاميرا قابلة للسحب فريدة من نوعها مثل الكاميرا المدمجة القديمة التي تعمل بنظام التوجيه والتقاط الصور.

هواوي Pura 70 Ultra

لا تستخدم وحدة العدسة الميكانيكية فقط لتغيير مستوى التكبيرأو التصغير، ولكن بدلا من ذلك فهي تستخدم للحفاظ على ارتفاع الكاميرا عند الحد الأدنى، مع الاستمرار في استخدام مستشعر ضخم، مما يعني أنه في كل مرة تفتح فيها تطبيق الكاميرا، تمتد العدسة إلى الخارج ببضعة ملليمترات للتصوير ثم تتراجع مرة أخرى إلى الداخل بمجرد إغلاق التطبيق مرة أخرى، مما يجعله من أفضل هواتف الكاميرا.

ويكشف فيديو التفكيك عن غطاء عدسة متداخل محكم الغلق مع محرك متدرج محاط برغوة عازلة للضوضاء، مع تصميم ذكي فهو يعد الهاتف الأول على الإطلاق الذي يدمج كاميرا قابلة للسحب ويتمتع أيضا بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP68.

وذلك إلى جانب نظام OIS لتحويل المستشعر، وتحتوي جميع الكاميرات على مواد تبديد الحرارة على ظهورها والتي ترتبط مباشرة بغرفة البخار الكبيرة، وكما يمكن مقارنة أداء معالج هواوي Kirin الذي تعمل على تشغيل الهاتف تقريبا بمعالجي كوالكوم Snapdragon 888 وميدياتك Dimensity 8200 في معيار AnTuTu.

ويظهر مقطع الفيديو أن مكبرات الصوت مماثلة لتلك الموجودة في هاتف هواوي السابق Mate 60 Pro، مع محرك اهتزاز أصغر قليلا، كما يمكن شحن الهاتف من 0-100% خلال 37 دقيقة فقط.

هواوي Pura 70 Ultra

وكما تصل الشاشة المصنوعة من قبل شركة BOE ومغطاة بزجاج كونلون للحماية ضد السقوط، إلى 1242 شمعة في وضع السطوع العالي، كما أن الجزء الخلفي من الشاشة مغطى بالكامل بلوحة معدنية نحاسية لأغراض تبديد الحرارة.

ومع كل هذه المميزات التي يقدمها هاتف هواوي Pura 70 Ultra، فهو يتوفر مقابل سعر 1300 يورو (أي ما يعادل 66.835 جنيها مصريا)، ما يقرب من سعر هاتف iPhone 15 Pro Max الأحدث من آبل.