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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

يقهر سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها بمواصفات فائقة

Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن سلسلة الهواتف الرائدة Pura 70 التي تركز على التصوير الفوتوغرافي، وتضم المجموعة 4 موديلات، هي: Pura 70، وPura 70 Pro، وPura 70 Pro+، وPura 70 Ultra.

مواصفات هواوي Pura 70 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جهزت هواوي هاتفها الرائد Pura 70 Ultra، بقدرات تصويرية فائقة الجودة، تدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي منها المخصص لتعديل الصور وغيرها المزيد.

 

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أضافت هواوي آلية قابلة للسحب إلى عدسة الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي تعمل على إظهار الكاميرا للأعلى عند الاستخدام، وتتميز العدسة التلسكوبية الدوارة بهيكل آلي معقد اختبرته هواوي لمدة 300000 دورة من التمدد والانكماش.

ويتميز المستشعر الرئيسي بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين f / 1.6 - 4.0 وطول بؤري قدره 22.5 مليميتر، وقدمت هواوي محرك XD Motion الجديد للمساعدة في تصوير الأجسام سريعة الحركة.

Pura 70 Ultra

وأما الكاميرا الثانية فهي عبارة عن عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة مقاس 90 مم f / 2.1 تدعم التثبيت البصري OIS وتقريب بصري حتى 3.5 مرات، وتعمل الكاميرا المقربة أيضًا ككاميرا ماكرو حيث يمكنها أن تصور الأجسام القريبة من مسافة تصل إلى 5 سنتيمترات، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وطول بؤري مكافئ يبلغ 13 ملم.

Pura 70 Ultra

ويتميز هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بشاشة كبيرة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1260 × 2844 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز بطبقة حماية قوية مضادة للكسر مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass، وذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف هواوي Pura 70 Ultra، بواسطة معالج من نوع Kirin 9010، والمطور بمعمارية 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة  512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Pura 70 Ultra

ويحتوي هاتف هواوي Pura 70 Ultra، على بطارية تبلغ قوتها 5200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

Pura 70 Ultra

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف، دعما للاتصال بنظامي الأقمار الصناعية داخل الصين Beidou و Tiantong لإرسال الرسائل والصور وإجراء المكالمات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2 من هواوي، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.
ويتوفر هاتف هواوي Pura 70 Ultra، في الأسواق الصينية، مقابل سعر يبدأ من 1380 دولار (أي ما يعادل 66.700 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت.

Pura 70 Ultra
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