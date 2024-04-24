مفيش واتساب في الصين ولا TikTok في أمريكا.. ماذا يحدث لعمالقة التقنية؟

خلال هذا الأسبوع كان هناك الكثير من الأخبار العالمية في المجال التقني الذي يأبى التوقف، تضمنت أبرز هذه المواضيع حربا جديدة في الفضاء الإلكتروني بين الصين والولايات المتحدة، من شأنها أن تهدد الملايين من المستخدمين بفقدان تطبيقاتهم المفضلة.

قرار صيني يهدد متجر تطبيقات آبل والشركة تستلم

من بين أبرز التطورات المهمة في المجال التقني، مجموعة جديدة من المشاكل التي يواجهه متجر تطبيقات آبل في الصين، هذه المرة، استسلمت الشركة الأمريكية لأوامر الدولة الصينية بإزالة تطبيقي واتساب وثريدز، وهما من آخر الخدمات التابعة لشركة "ميتا" Meta التي لا تزال متاحة في البلاد.



وأكدت شركة آبل أنها سحبت التطبيقين – وكلاهما مملوك لشركة “ميتا”، المالكة لمنصة فيسبوك – بموجب تعليمات من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، التي تنظم وتراقب المحتوى عبر الإنترنت المقيد في الصين.

وقالت شركة آبل في بيانا لها: “أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بإزالة هذه التطبيقات من واجهة متجر الصين بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ونحن ملزمون باتباع القوانين في البلدان التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف”.

ويشار إلى شركة آبل امتثلت سريعا لقرار الحكومة الصينية، على عكس قواعد اللعبة التي تمارسها مع الاتحاد الأوروبي، ولم تنشر عملاقة التقنية تقريرا يشرح بالتفصيل التغييرات التي اضطرت إلى إجرائها، أو سبب اعتقادها أن الإجبار على إجراءها من المحتمل أن يضر بتجربة عملاء آبل في الصين وقد يؤدي إلى نتائج عكسية لأهداف الشركة، ولم تتبع استراتيجية ما يسمى “الامتثال الضار”، متبعة نص القانون وليس روحه، ومن المؤكد أنها لم تعلن أن تفسيرها للقانون يختلف عن تفسير الهيئات التنظيمية، وتعهدت بالقتال من خلال المحاكم.

وبطبيعة الحال، فإن محاربة الدولة الصينية في المحاكم التابعة لها سوف تكون ممارسة لا طائل من ورائها، فأن الامتثال للقرار هو الحل الأفضل لاستمرار تواجد آبل في الصين.

آبل تزيل تطبيق واتساب من متجرها في الصين

قرارات الولايات المتحدة ضد تيك توك تزداد شدة

الصين ليست الحكومة الوحيدة التي تقوم بحظر التطبيقات داخل حدودها، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 على مشروع قانون لسحب أو حظر تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok، والذي قد يؤدي للمرة الأولى على الإطلاق التي تعتمد فيها الحكومة الأمريكية قانونا لإغلاق منصة وسائط اجتماعية بأكملها.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل، وقال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إنه سيوقع على التشريع بمجرد وصوله إلى مكتبه، ومن أجل الموافقة على مشروع القانون وهو تشريع يستهدف فردا على وجه التحديد ويغطي تيك توك وأي خدمة أخرى “تسيطر عليها دولة أجنبية” معادية لـ أمريكا، ويتم تعريف “الخصم الأجنبي” بشكل أكثر صرامة في تشريعات أخرى، ويغطي حاليا إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية.

ويعد هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية هي حقيقة واقعة، حيث ستهيمن الأصوات الأمريكية كقاعدة عامة على قرار حظر تيك توك، لذا من غير المرجح أن يتم القضاء على تيك توك الأمريكي من خلال أي حظر.

لذلك من المحتمل أن يؤدي أي احتكاك كبير إلى انتقال الكثير من مستخدمي تيك توك الأقل تشددا مثل إنستجرام وسناب شات ويوتيوب، والتي استفادت جميعها من القيود الأمريكية المفروضة على تيك توك في مناطق أخرى، وخاصة الهند.

قرارات الولايات المتحدة ضد تيك توك تزداد شدة

مساعد ذكي جديد مصمم باستخدام Llama 3

لقد بدأ الصيف الثاني للذكاء الاصطناعي، لقد تم إطلاق أصغر الإصدارات من نموذج اللغة الكبير التابع لـ فيسبوك Llama 3، ووفقا لـ كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في شركة “ميتا”، فإن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي جهز Llama 3 بقدرات جديدة قادرة على تشفير الكمبيوتر وزودته بالصور بالإضافة إلى النص هذه المرة.

وأضاف أن المنطق الأكثر تقدما، مثل القدرة على صياغة خطط أطول متعددة الخطوات، سيتبع في الإصدارات اللاحقة، وستكون الإصدارات المقرر إصدارها في الأشهر المقبلة أيضا قادرة على “تعدد الوسائط”، مما يعني أنها يمكنها إنشاء نصوص وصور.

ويعد برنامج Llama هو منافس فيسبوك المحلي لبرامج الذكاء الاصطناعي الشهير الموجودة على الساحة حاليا من أمثال GPT وGemini وClaude، وعلى عكس هذه الأنظمة الثلاثة، تم إصدار Llama بترخيص مفتوح نسبيا، مع توفر النماذج الأساسية للمستخدمين للتنزيل، إذا كنت ترغب في بناء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك - خاصة إذا كنت تريد تشغيله محليا، بدلا من الاعتماد على مزرعة خوادم - فإن Llama مكان جيد للبدء.