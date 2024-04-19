لسه التقيل جاى.. خبير يكشف السر وراء تعطل فيسبوك وواتساب المستمر

تعرضت التطبيقات المملوكة لشركة "ميتا" Meta، مؤخرا لعطل كبير في الهند وأجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تلقي موقع DownDetector أكثر من 18 ألف شكوي عن انقطاع الخدمة بتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، إلى جانب وجود مشكلات في خدمتي واتساب وماسنجر أيضا.

لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في الوصول إلى حسابك على فيسبوك أو إنستجرام مؤخرا، فأنت لست وحدك، ونظرا لأن خدمات "ميتا" شهدت نحو 33 انقطاعا منذ بداية العام، بما في ذلك اثنين من أكبر انقطاعات الخدمة منذ عام 2022، فمن الواضح أن عملاقة التواصل الاجتماعي ستتعرض لانقطاعات مستمرة.

خبير يكشف السر وراء تعطل فيسبوك وواتساب المستمر

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "dailymail" البريطانية، كشف خبراء التكنولوجيا أن "ميتا" ربما تكون قد أنشأت نظاما أصبح معقدا للغاية بحيث لا يمكن الاستمرار في تشغيله دون انقطاعات، خاصة مع استمرار الشركة في خفض عدد الموظفين.

ولكن أكثر مما يثير القلق في الأمر، أن أحد الخبراء حذر من أن المشاكل ستزداد سوءا، واصفًا الانقطاعات بأنها "وجودية" لـ "ميتا".

وذكر خبير الأمن السيبراني، الدكتور جوناد علي، لـ MailOnline، أن ما يحدث يشبه ما يسمى "الدين الفني"، حيث عمدت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" إلى بناء أجزاء معقدة جدا من الإنترنت على خلفية أنظمة قديمة لا تعمل تماما.

موضحا أن ما يحدث هو خلل بتلك "الأنظمة القديمة"، وأن ليس لدى "ميتا" الوقت الكافي لإصلاحها، أو العمالة الكافية لإجراء الصيانة اللازمة.

وتتواصل الآلاف من الأنظمة والخدمات المختلفة مع بعضها البعض باستخدام ما يسمى API، أو واجهة برمجة التطبيقات، والذي يتيح للنظام المعقد العمل ككل، ولكن إذا حدث خطأ ما في إحدى واجهات برمجة التطبيقات، فقد تنتشر العواقب بسرعة إلى الخدمات المختلفة.

وهذا يعني أن المشكلات المتعلقة بالتحديثات الروتينية والميزات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات متتالية تؤدي إلى انقطاعات كبيرة بما يكفي ليلاحظها المستخدمون.

وفي 5 مارس و3 أبريل من هذا العام، تعطلت خدمات "ميتا"، بما في ذلك فيسبوك وواتساب وإنستجرام لمدة ساعتين تقريبا، وفي ذلك الوقت، اعترفت الشركة بأن الخدمات قد تعطلت وأرجعت انقطاع الخدمة إلى "مشكلة فنية" تم إصلاحها.

موقع DownDetector

وفي أعقاب انقطاع الخدمة مباشرة في 5 مارس، بدا أن مجموعة القراصنة Anonymous أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني ضد الشركة.

مع ذلك، قالت أنجيليك ميدينا، رئيسة قسم استخبارات الإنترنت في شركة Cisco Thousand Eyes، إن الخطأ البشري كان السبب الأكثر احتمالا، وهذا يزيد من احتمالية قيام مطوري "ميتا" بإصدار تحديث يتفاعل بشكل سيئ مع بقية البنية التحتية.

وعلى الرغم من أن هذين الانقطاعين كانا الأكثر وضوحا، إلا أنهما ليسا المرتين الوحيدتين اللتين شهدت فيهما انقطاع الخدمة هذا العام، وفي الواقع، يبدو أن انقطاع خدمة "ميتا" يزداد سوءًا بمرور الوقت.

وكشفت التقارير عن 33 حالة من "تدهور الأداء" بين 1 يناير و5 أبريل، بزيادة قدرها 154% عن الفترة نفسها من العام السابق، ونظرا لأن الانقطاعات الإجمالية مكلفة للغاية بالنسبة للشركة، فعادة ما يتم إصلاحها بسرعة.

ويمكن أن تكون النتائج كارثية تقريبا، كما حدث في أكتوبر 2021، عندما تعطلت خدمات "ميتا" لمدة تتراوح بين 5 و7 ساعات. وقُدّرت الخسارة الناتجة في عائدات إعلانات الشركة بمبلغ 100 مليون دولار، وقضت على 5% من سعر سهم الشركة.

وهذا يجعل حقيقة أن ميتا شهدت للتو انقطاعين عالميين، استغرق كل منهما أكثر من ساعتين، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن هذه الخدمات ستشهد المزيد من الأعطال خلال الفترة القادمة، مما يجعل بعض الخبراء غير متفائلين بأن وضع هذه الأنظمة لن يتحسن في المستقبل.