عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأعداء الحقيقيون.. مؤسس تيليجرام يكشف حقائق صادمة عن آبل وجوجل

بافيل دوروف، مؤسس
بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام

كشف الملياردير بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام Telegram، في مقابلة نادرة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، عن عدة حقائق مثيرة حول خدمة المراسلة المشفرة المنافسة لـ واتساب.

وتحدث مؤسس التطبيق، الروسي المولد، في حواره مع الصحفي الأمريكي "تاكر كارلسون"، عن الضغوط التي تتعرض لها منصته، قائلا: "إن تيليجرام يتعرض لضغوط كبيرة ليس فقط من الحكومات، ولكن الضغط الأكبر تجاه تيليجرام يأتي من شركتي آبل وجوجل لقدرتهما على فرض رقابة على كل ما يمكنك مطالعته وكل ما يمكنك الوصول إليه في هاتفك الذكي".

 

منافس واتساب متهم بالسرقة.. إسبانيا تحظر تيليجرام

تحديث ضخم يصل تيليجرام.. خصائص جديدة هتقلب الجروبات

 

ويقول "دوروف": "إن الضوابط الصارمة التي تطبقها هذه الشركات في متاجر التطبيقات الخاصة بها - وبالتحديد متجر Google Play وآب ستور - هي التي تحدد المنصات التي يمكن للأشخاص استخدامها للاتصالات دون رقابة".

وأضاف: "إذا فكرت في الأمر، فإن كل شخص في العالم تقريبا قام بتنزيل تطبيق للهواتف الذكية من خلال هاتين الشركتين، وهذا قدر هائل من القوة، لدرجة أن الحكومات تحاول دفع التشريعات لإزالة بعض التطبيقات القوية بعيدا عن أمثال Apple وGoogle".

وأوضح "دوروف" أن هذه الشركات لديها إرشادات عامة "يصعب الاختلاف معها"، وكان عليه أن يلتزم بها، لأنه بخلاف ذلك ستتم إزالة تيليجرام من متاجر التطبيقات الخاصة بـ جوجل وآبل، وإن مثل هذا التهديد يعني أن "جزءا كبيرا" من سكان العالم سيفقدون إمكانية الوصول إلى أداة مراسلة قيمة، لذلك فإن جوجل وآبل هما "الأعداء الحقيقيون لحرية التعبير".

بافيل دوروف والصحفي الأمريكي "تاكر كارلسون"


تيليجرام يقترب من مليار مستخدم نشط شهريا

ادعى الملياردير بافيل دوروف، مؤسس أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، أنه من المرجح أن يتجاوز تيليجرام مليار مستخدم نشط شهريا في غضون عام مع انتشاره مثل "حريق الغابة".

ويشار إلى أن شركة تيليجرام Telegram، ومقرها دبي، تأسست على يد “بافيل دوروف” الروسي المولد، الذي غادر روسيا في عام 2014 بعد أن رفض الامتثال لمطالب إغلاق مجتمعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به VK، والتي باعها لاحقا.

وذكر “دوروف” أن فكرة إنشاء تطبيق مراسلة مشفر خطرت له كوسيلة للتواصل أثناء تعرضه لضغوط في روسيا، بعد أن قام شقيقه الأصغر نيكولاي بابتكار تقنية التشفير.

وقال دوروف، الذي يمتلك شركة تيليجرام بالكامل، في مقابلته مع “تاكر كارلسون”: “من المحتمل أن يتجاوز عدد مستخدمي تيليجرام مليار مستخدم نشط شهريا في غضون عام الآن"، تيليجرام ينتشر بسرعة مثل حريق الغابة".

وقال دوروف، الذي تقدر مجلة “فوربس” ثروته بـ 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق الذي يضم الآن 900 مليون مستخدم نشط، يجب أن يظل “منصة محايدة” وليس “لاعبا في الجغرافيا السياسية”.

ويصنف تطبيق تيليجرام ، الذي يتمتع بنفوذ خاص في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كواحد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بعد فيسبوك وواتساب وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب وWechat.

وبعد أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، أصبح تطبيق تيليجرام المصدر الرئيسي للمحتوى غير المفلتر، من كلا الجانبين حول الحرب والسياسة المحيطة بالصراع.

تيليجرام مؤسس تيليجرام رئيس تيليجرام Telegram بافيل دوروف تيليجرام Telegram

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الجديدة

موضوعات متعلقة

بميزة مكافحة الحذف 2024.. لينك تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold لأندرويد

قوم اطمن على فلوسك.. هاكرز يستخدمون الذكاء الاصطناعي لسرقة مدخراتك

إمكانات ممتازة بسعر منافس.. أيهما أفضل ريلمي P1 أم شاومي X6 Neo؟

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11F.. مقارنة توضحلك الفرق

مستوحاة من أفلام المافيا.. نسخ فاخرة من iphone 15 مش هتصدق سعرها

لو موبايلك شاومي.. تحديث ضخم بمزايا أندرويد 14 فقط لهذه الهواتف

ودعا للأونلاين.. تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من إنفينيكس بمميزات مذهلة هتبهرك

ترشيحاتنا

حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

حقيقة العرض الاستثماري لرأس جميلة بشرم الشيخ.. متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

بعد الإمارات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن تحرك المنخفض الجوي وموقف مصر

ياسمين عز لـ باسم سمرة: بتحب الست الرمضانية ولا أول يوم العيد؟

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالصف

حكم انفصال الزوجين بدون طلاق.. أمين الفتوى يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ