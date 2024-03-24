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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

منافس واتساب متهم بالسرقة.. إسبانيا تحظر تيليجرام

تيليجرام
تيليجرام

انضمت دولة جديدة إلى قائمة الدول التي تحجب تطبيق تيليجرام Telegram، والتي تشمل الصين وتايلاند وكوبا وباكستان وغيرها، تزعم بعضها أنه تم حظر التطبيق لأسباب سياسية.

وأفاد تقرير موقع وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن المحكمة العليا الإسبانية، أمرت بحظر خدمة المراسلة الفورية تيليجرام مؤقتا في كافة أرجاء البلاد، بعد أن اشتكت شركات الإعلام المحلية بشأن تداول المحتوى الخاص بهم عبر المنصة دون تصريح منهم.

 

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إسبانيا تحظر تطبيق تيليجرام مؤقتا 

ووفقا لمصدر بالمحكمة، فإن إسبانيا ستوقف خدمة تيليجرام بالبلاد بداية من يوم الاثنين، وسيجبر أمر المحكمة شركات الاتصالات المحلية على حجب تيليجرام مؤقتا في إسبانيا أثناء التحقيقات.

ورفعت شركات إعلامية إسبانية من بينها شركة Atresmedia و Mediaset و Telefonica و Movistar و Egeda، دعوي قضائية ضد تيليجرام أمام القضاء الإسباني، متهمة تطبيق المراسلة الروسي بنشر المحتوى الذي تنتجه المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، دون ترخيص منها.

وقد أمر قاضي المحكمة العليا الإسبانية، سانتياجو بدراز، بحظر خدمة تيليجرام في إسبانيا، أثناء التحقيق من صحة الإدعات، وطلب من الشركة المالكة للتطبيق إرسال معلومات معينة تخص تلك القضية، وقد أمر بحظر التطبيق عندما لم تستجب لطلبه.

يذكر أن تيليجرام، يعد خدمة المراسلة الرابعة الأكثر استخدامًا في إسبانيا، وفقًا لهيئة مراقبة المنافسة CNMC، يستخدمه ما يقرب من 19٪ من الإسبان، وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.

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