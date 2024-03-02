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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث ضخم يصل تيليجرام.. خصائص جديدة هتقلب الجروبات

تيليجرام
تيليجرام

طرح تطبيق تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا لمستخدميه، غنيا بالميزات الجديدة والذي يوفر للمحادثات الجماعية العديد من الخصائص التي تعزز تجربة الدردشة الشاملة، إليك فيما يلي جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تيليجرام.

تيليجرام يطرح مزايا جديدة للدردشات الجماعية

- قصص المجموعة Stories:

أتاح تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام، ميزة جديدة للمجموعات تمنح المسؤولين خيارا لمشاركة القصص أو الاستوري، ومشاركتها مع أعضاء المجموعة، بالإضافة إلى حفظ القصص في صفحات الملفات الشخصية حيث يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها لاحقا.

 

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لنشر قصة لمجموعتك، اضغط على أيقونة القصة (+) في الملف الشخصي للمجموعة> أو حدد المجموعة في قسم "نشر القصة باسم" في تبويب القصة بالتطبيق، وإذا رد أحد أعضاء المجموعة على القصة، فسيتم إرسالها لتلك المجموعة للآخرين لمواصلة المحادثة.

- رموز تعبيرية فريدة:

يوفر تحديث تيليجرام الأخير للمجموعات ذات المستوى الأعلى الآلاف من الرموز التعبيرية، حيث يمكن للمسئولين اختيار حزمة مميزة من بينها يستطيع كافة الأعضاء استخدامها، تضيف هذه الميزة طابعا خاصا إلى المحادثات الجماعية، مما يجعل التواصل بين الأعضاء أكثر مرحا.

- تحويل الصوت إلى نص:

يجلب تحديث تيليجرام، ميزة مهمة يمكنها تحويل الصوت في الرسائل الصوتية والمرئية إلى نص مكتوب باستخدام ميزة النسخ الصوتي، حيث يمكن لأعضاء المجموعات المعززة الاستمتاع بالتواصل السلس.

وتوفر هذه الميزة نسخا غير محدود للرسائل الصوتية ورسائل الفيديو المتبادلة داخل المجموعة، مما يضمن إمكانية الوصول إلى كل رسالة لجميع الأعضاء حتى إذا لم يكن لديهم اشتراك مميز.

- أذونات خاصة:

كجزء من أحدث الميزات، سيحصل المستخدمون الذين قاموا بترويج مجموعة على تيليجرام على شارة Booster خاصة على رسائلهم، كما يمكن للمسؤولين منح مساهمي المجموعة المعززة امتيازات خاصة مثل تجاهل الوضع البطيء أو القيود الأخرى، مما يضيف المزيد من المرونة والتخصيص لإدارة المجموعة.

- تيليجرام بريميوم:

يوفر التحديث الأخير، مزايا أخرى لـ تيليجرام بريميوم Telegram Premium، الذي يمنح المشتركين تعزيزات حصرية يمكن تخصيصها لأي مجموعة أو قناة، حيث يمكنهم الحصول على خيارات تخصيص جديدة، مثل تغيير لون ملف المجموعة وشعارها وتعيين رمز للحالة واختيار خلفية تظهر لكافة الأعضاء عند فتح المجموعة، وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى المستخدمون تعزيزات إضافية في كل مرة يقومون فيها بإهداء Premium لشخص آخر.

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