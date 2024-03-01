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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تغيير ثوري مهم قريبا على تيليجرام.. أرباح بالعملة المشفرة

رئيس تيليجرام يكشف
رئيس تيليجرام يكشف عن خطة لتقاسم أرباح الإعلانات بالعملة الم

أعلنت شركة تيليجرام Telegram، عن خططها لدعم وتحفيز منشئي المحتوى على منصتها، من خلال مشاركة إيرادات الإعلانات بداية من مارس 2024، مما يتيح لأصحاب القنوات فرصة الحصول على عائدات مالية من الإعلانات التي تنشر على قنواتهم.

وقال بافل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس تيليجرام، في بيان عبر قناته الرسمية إن التطبيق سيطلق منصة إعلانية في نحو 100 دولة حول العالم، مما سيمكن أصحاب القنوات على التطبيق من جني الأرباح بعملة تون كوين.

 

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رئيس تيليجرام يكشف عن خطة لتقاسم أرباح الإعلانات بالعملة المشفرة

ومن المقرر أن تبدأ هذه المبادرة في مارس 2024، حيث تعمل تيليجرام على توفير آلية شفافة وفعالة لتسوية المدفوعات، وكشف الرئيس التنفيذي أنه بموجب هذا النظام، سيحصل أصحاب القنوات على 50 % من الإيرادات الناتجة عن الإعلانات المعروضة في قنواتهم.

ووفقا لـ دوروف، سيتم دفع وسحب الأموال عبر خدمة TON للدفع الإلكتروني، وقال إنه على الرغم من أن عدد المشاهدات على قنوات البث يبلغ تريليون شهريا، إلا أن 10 % منهم فقط  يحققون إيرادات من هذه المشاهدات، ولكن بمجرد تطبيق مبادرة الشركة الجديدة سيتمكنون من تحقيق الدخل من المحتوي الخاصة بهم. 

وجاء في البيان: "اعتبارا من الشهر المقبل، يمكن لأصحاب القنوات على تيليجرام البدء في تلقي المكافآت المالية من عملهم"، حيث ستوفر منصة الدردشة التي تضم حاليا أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم إمكانية اقتسام عوائد الإعلانات مع مستخدميها.

وأشار دوروف إلى أن منشئو المحتوي على المنصة سيتمكنوا من سحب الأموال التي سيحصلون عليها من عائدات الإعلانات عبر خدمة TON في شكل عملات مشفرة (تون كوين)، كما يمكنهم إعادة استثمارها في الترويج لقنواتهم وتطويرها.

وتضع خطة الأرباح الجديدة، منصة تيليجرام ضمن مجموعة المنصات الرئيسية مثل "ميتا"، ويوتيوب، وتيك توك، وإكس (تويتر سابقا)، والتي توفر جميعها للمستخدمين فرصا لمشاركة إيرادات الإعلانات مع مستخدميها.

الجدير بالذكر أن شركة "ميتا" قدمت في يوليو 2022، ميزة مشاركة إيرادات الموسيقى، مما يمكن منشئي المحتوى من الحصول على حصة من الإيرادات بنسبة 20 % من مقاطع الفيديو التي تحتوي على موسيقى مرخصة، كما انضمت منصة تيك توك أيضا إلى هذا الاتجاه من خلال إطلاق برنامج مشاركة إيرادات الإعلانات Pulse، في مايو 2022.

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