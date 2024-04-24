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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على المساعدات.. روسيا: أمريكا اختارت طريق الحرب بشأن أوكرانيا

صدى البلد

في أعقاب موافقة الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، أصدرت روسيا تحذيرًا صارخًا، وفقًا لتصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف. وفقا لموقع نيوزويك، يؤكد أنتونوف أن حزمة المساعدات تمثل تصعيدًا كبيرًا للتوترات ويتهم الولايات المتحدة بدفع المنطقة نحو صراع شامل. ويدعي أن الولايات المتحدة تملي بشكل أساسي مصير أوكرانيا، وتضعها كسلاح ضد روسيا.

وبينما تصور الولايات المتحدة الصراع على أنه عدوان روسي على أوكرانيا، فإن موسكو تعتبره ردًا على توسع الناتو على طول حدودها. ويتهم أنتونوف إدارة بايدن بتشجيع الهجمات على الأراضي الروسية، بما في ذلك منشآت الردع الاستراتيجية. ويشير إلى أن انهيار المناقشات الاستراتيجية الثنائية وفشل المحادثات النووية يزيدان من تفاقم التوترات.

وتشمل حزمة المساعدات، التي تعد جزءًا من مشروع قانون مساعدات خارجية أوسع بقيمة 95 مليار دولار، مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية والإجراءات المالية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. وحدد البنتاغون أنواع الأسلحة التي سيتم توفيرها، مؤكدا على دعم خط الدفاع الأمامي لأوكرانيا ضد الهجمات الروسية.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدة، مشيراً إلى أنها توفر دعماً أساسياً في الدفاع ضد العدوان الروسي. ومع ذلك، يزعم أنتونوف أن الأنظمة التي قدمتها الولايات المتحدة قد استخدمت ضد المدنيين، مشيرًا إلى الحوادث المبلغ عنها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

وينتقد أنتونوف أيضًا التدابير المالية المتضمنة في حزمة المساعدات، معتبرًا إياها جزءًا من استراتيجية أوسع لتقويض روسيا. ويحذر من أن هذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى تعميق الصدع بين القوتين النوويتين وإعاقة أي إمكانية للمصالحة في المستقبل.

يؤكد أنتونوف أن روسيا تظل ثابتة في موقفها، موحدة خلف الرئيس فلاديمير بوتين، وملتزمة بتحقيق أهدافها في الصراع الدائر.

 

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