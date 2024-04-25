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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


مفاجأة سارة.. عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو
كشفت الإعلامية عزة مصطفى، موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.


مدير إدارة المدرعات: الرئيس السيسي له دور في دعم وتطوير رياضة الفروسية
أكد اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، أن البطولة العربية العسكرية للفروسية تلاقي بها الروح الرياضية مع تقليد الشرق والفخر العسكرية.


جامعة الدول العربية تدين استمرار العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
أدانت  جامعة الدول العربية، بشدة، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الجرائم بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة وممارسة التهجير القسري ضدهم.


الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرحب بضيوف مصر الأعزاء، الذين جاءوا لمصر، للمشاركة في البطولة العربية للفروسية بالعاصمة الإدارية، معلقا “متمنيا لكم التوفيق في وطنكم الثاني مصر ومتمنيا لكم التوفيق”.


الاحتلال يعطل دخول المساعدات.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية |فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تغلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، معقبا: "المعبر ماتقفلش ثانية".


الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة
قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري أنه يتم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات وذلك عن طريق سرعة إلاخلاء بكفاءة عالية.


مدحت العدل لـ نقيب الصحفيين: أين أنت؟! |فيديو
وجّه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل سؤالًا إلى خالد البلشي نقيب الصحفيين قائلًا: أين أنت؟!.


«عملته من وراه».. غادة إبراهيم: جوزي طلقني بسبب مشهد في فيلم الإمبراطور
قالت الفنانة غادة إبراهيم، “جوزي طلقني بسبب مشهد ليا في فيلم الإمبراطور، وأنا عملت دوري في الفيلم من ورا جوزي".


شعبة المصورين: الفنان ملك جماهيره وتصوير جنازته ضرورة ولكن تتم طبقا لأخلاقيات
علق عمرو نبيل مؤسس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين على اجتماع نقيبا المهن التمثيلية والصحفيين.


مصر ترد على مزاعم خرق إسرائيل لاتفاقية السلام
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية يلتزم بها الطرفان المصري والإسرائيلي ومستقرة على مدار عقود طويلة وهناك آليات تتابع تنفيذ هذه الاتفاقية وحال وجود أي مخالفات سيتم التواصل ومعالجتها فورا عبر الآليات المتبعة.

 

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