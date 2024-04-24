«عملته من وراه».. غادة إبراهيم: جوزي طلقني بسبب مشهد في فيلم الإمبراطور

قالت الفنانة غادة إبراهيم، “جوزي طلقني بسبب مشهد ليا في فيلم الإمبراطور، وأنا عملت دوري في الفيلم من ورا جوزي".

وأضافت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “لو اتعرض عليا أي أدوار مثيرة دلوقتي؛ مش هعملها” مؤكدة أن “سلمى أبو ضيف ممثلة رائعة، و”عملت مسلسل عالمي في رمضان".

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، “لم أعلم بمقلب رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، وتفاجأت، مؤكدة ”لو رامز كان جابني السنة دي؛ كنت ضربته، ولكن جورج وسوف كان عارف بالمقلب لما طلع".

وواصلت غادة إبراهيم "كان نفسي أعمل شخصية شجرة الدر، لأن أنا ست قوية، ونفسي أعمل شخصية صعبة".