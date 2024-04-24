جامعة الدول العربية تدين استمرار العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أدانت جامعة الدول العربية، بشدة، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الجرائم بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة وممارسة التهجير القسري ضدهم.

وحذرت جامعة الدول العربية، خلال بيان لها من تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وتؤكد أنه سيؤدي إلى مـذبحة جديدة للشعب الفلسطيني.

وتابعت جامعة الدول العربية، أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وستعد جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان.