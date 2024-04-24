الجامعة العربية تدعو الدول لإعادة دعم الأونروا بعد براءتها من زيف الادعاءات الإسرائيلية

دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى دعم وكالة الأونروا وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم، لاسيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الاسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم /الأربعاء/ والتي عقدت برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبطلب من دولة فلسطين وتأييد جميع الدول الأعضاء، بعنوان "استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن".

وطلب مجلس جامعة الدول العربية من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج، العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدة لديها.