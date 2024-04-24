عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو الدول لإعادة دعم الأونروا بعد براءتها من زيف الادعاءات الإسرائيلية

مجلس جامعة الدول
مجلس جامعة الدول العربية

دعا مجلس جامعة الدول العربية، إلى دعم وكالة الأونروا وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم، لاسيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الاسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم /الأربعاء/ والتي عقدت برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبطلب من دولة فلسطين وتأييد جميع الدول الأعضاء، بعنوان "استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن".

وطلب مجلس جامعة الدول العربية من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج، العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدة لديها.

الادعاءات الإسرائيلية الجامعة العربية الشعب الفلسطيني السفراء العرب المندوبين الدائمين جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية.. فيديو

ترشيحاتنا

الصين تتصدر.. توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024

جامعة الدول العربية تدين استمرار العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

مصر تستضيف كأس العالم للأندية والعظماء السبع في كرة اليد

117 سنة| الخطيب يهنئ عائلة الأهلي بعيد ميلاد النادي

رزان أحمد صابر أولى متسابقات البطولة العربية العسكرية للفروسية

بيان مهم من الخارجية القطرية بشأن الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولي من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شاهد

بالمايوهات.. إطلالات بنات تامر حسني على البحر تنال إعجاب المتابعين

بالروب القصير.. شاهد بدرية طلبة قبل زفاف ابنتها من غرفة الفندق

بوردة وفستان لامع.. رانيا فريد شوقى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ