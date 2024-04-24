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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرحب بضيوف مصر الأعزاء، الذين جاءوا لمصر، للمشاركة في البطولة العربية للفروسية بالعاصمة الإدارية، معلقا “متمنيا لكم التوفيق في وطنكم الثاني مصر ومتمنيا لكم التوفيق”.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، أن “سنوات قليلة مضت كانت تلك الأرض خالية وكان حلمنا أن يكون لدينا منشآت رياضية تليق بمصر وبشعبها وكان حلم”.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال 5 سنوات أصبحت كافة المنشآت موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه أصبح هناك مدينة أوليمبية يتم بها تنظيم كافة البطولات والمسابقات الدولية طبقا لمعايير الاتحادات المختلفة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولة العربية للفروسية العاصمة الادارية مصر منشأة رياضية

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