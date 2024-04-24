مصر ترد على مزاعم خرق إسرائيل لاتفاقية السلام

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية يلتزم بها الطرفان المصري والإسرائيلي ومستقرة على مدار عقود طويلة وهناك آليات تتابع تنفيذ هذه الاتفاقية وحال وجود أي مخالفات سيتم التواصل ومعالجتها فورا عبر الآليات المتبعة.

جاءت تصريحات المتحدث ردا على سؤال هل اخترقت إسرائيل نصوص معاهدة السلام مع مصر بعد اقترابها من اجتياح رفح الفلسطينية؟

اتصالات مصرية لوقف الحرب في غزة

وفي الوقت ذاته، قال أبو زيد إن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناه "إم بي سي" أن مصر ترفض تماما اجتياح رفح الفلسطينية واتصالاتها مستمرة يوميا على جميع المستويات لا سيما مستوى رئاسة الجمهورية وتبادل الاتصالات بين قادة ورؤساء دول العالم.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد انه ليست مصر وحدها التي ترفض اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية وإنما هناك رفض دولي لهذه الخطوة التي تخطط لها إسرائيل، معقبا: "رفح الفلسطينية بمثابة الملاذ الأخير والآمن لأهالي قطاع غزة ويقيم فيها حوالي مليون و400 ألف من سكان غزة وأي عملية عسكرية فيها ستؤدي إلى كارثه حقيقية".