مدير إدارة المدرعات: الرئيس السيسي له دور في دعم وتطوير رياضة الفروسية

أكد اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، أن البطولة العربية العسكرية للفروسية تلاقي بها الروح الرياضية مع تقليد الشرق والفخر العسكرية.

وقال "لطفي"، في كلمته بافتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، "تتواكب البطولة مع احفتالات مصر بأعياد تحرير سيناء".

وأضاف مدير إدارة المدرعات "أعرب عن عميق امتناني لتشريف الرئيس السيسي لحفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية".

وتابع "الرئيس السيسي يهتم بكافة الأنشطة الرياضية بصفة عامة والفروسية بصفة خاصة".

وأكمل "رياضة الفروسية جزء من تراثنا العسكري والثقافي، والجواد العربي المصري له تاريخ عريق، وشاهد على عمق التراث والحضارة"، مؤكدا أن "مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الاصيلة".

واختتم "الرئيس السيسي له دور في دعم وتطوير رياضة الفروسية، وشهدت الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة لتعزيز تطوير رياضة الفروسية".