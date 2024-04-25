8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

يعد الفلفل الأخضر من أشهر الخضروات المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم ويمكن إدخاله فى عدد كبير الأكلات والسلطات ولكن ما تأثيره على الصحة.

وعرض موقع “relish” أهم 8 فوائد صحية لتناول الفلفل الأخضر، وهى:



غني بمضادات الأكسدة: الفلفل الأخضر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

نسبة عالية من فيتامين C: تحتوي حبة الفلفل الأخضر على ما يقرب من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، مما يدعم نظام المناعة الصحي.

مفيد لصحة العين: وجود فيتامينات A وE في الفلفل الأخضر يساهم في الحفاظ على صحة البصر.

العين

يدعم صحة القلب: يمكن أن يساعد البوتاسيوم والألياف الموجودة في الفلفل الأخضر في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

يساعد في إدارة الوزن: المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية للفلفل الأخضر يجعلها إضافة رائعة لخطة إدارة الوزن.

يعزز صحة البشرة: فيتامين C الموجود في الفلفل الأخضر يدعم إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة الجلد ويقلل من علامات الشيخوخة.

الشيخوخة

يعزز عملية الهضم: المحتوى العالي من الألياف في الفلفل الأخضر يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يقلل الالتهاب: قد تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C الموجودة في الفلفل الأخضر على تقليل الالتهاب في الجسم.