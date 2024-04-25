عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

الفلفل
الفلفل

يعد الفلفل الأخضر من أشهر الخضروات المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم ويمكن إدخاله فى عدد كبير الأكلات والسلطات ولكن ما تأثيره على الصحة.

وعرض موقع “relish” أهم 8 فوائد صحية لتناول الفلفل الأخضر، وهى:

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا


 غني بمضادات الأكسدة: الفلفل الأخضر غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي.

 نسبة عالية من فيتامين C: تحتوي حبة الفلفل الأخضر على ما يقرب من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، مما يدعم نظام المناعة الصحي.

 مفيد لصحة العين: وجود فيتامينات A وE في الفلفل الأخضر يساهم في الحفاظ على صحة البصر.

العين
العين

 يدعم صحة القلب: يمكن أن يساعد البوتاسيوم والألياف الموجودة في الفلفل الأخضر في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

 يساعد في إدارة الوزن: المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية للفلفل الأخضر يجعلها إضافة رائعة لخطة إدارة الوزن.

 يعزز صحة البشرة: فيتامين C الموجود في الفلفل الأخضر يدعم إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة الجلد ويقلل من علامات الشيخوخة.

الشيخوخة
الشيخوخة

 يعزز عملية الهضم: المحتوى العالي من الألياف في الفلفل الأخضر يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

 يقلل الالتهاب: قد تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C الموجودة في الفلفل الأخضر على تقليل الالتهاب في الجسم.

الجهاز الهضمي الجذور الحرة السعرات الحرارية الإجهاد التأكسدي الكوليسترول علامات الشيخوخة مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

كولر يستقر على هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

ناس كتير بتهملها .. اكتشف أسباب ضعف السمع

نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

السرطان وآلام الظهر.. اليوجا علاج لأخطر الأمراض

طريقة عمل مكرونة بالكبدة

أسباب آلام الثدي عند النساء والفتيات وطرق العلاج

يزداد في الصيف.. اكتشف أعراض فيروس غرب النيل

ماتت في الفرح.. عروس برازيلية تفارق الحياة ليلة العمر بطريقة غريبة

ترشيحاتنا

حرب شاملة.. روسيا تحذر حلف الناتو من نشر أسلحة نووية في بولندا

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام مازيمبي

انتشار الديدان داخله.. تحرك برلماني عاجل بسبب مخاطر منتج غذائي على الأطفال

مصرع 155 شخصا في فيضانات بتنزانيا

السيسي: ذكرى تحرير سيناء تعكس قوة الإرادة المصرية لاسترداد كل شبر من أرضنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

إيه الرقم ده.. سعر جمبسوت هند صبري يثير ضجة

8 صفات في رجل برج الأسد تجعله شريك حياة مثاليا

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ