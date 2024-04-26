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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب

صدى البلد

دعاء فك الكرب والضيق الشديد، الدعاء سلاح المؤمن وهو من أفضل العبادات والطاعات، وقد أمرنا الله -تعالى- بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

ومن أفضل أوقات يُستجاب فيها الدعاء؛ الدعاء في ليلة القدر، وفي وقت السحر، وبين الأذان والإقامة، وعند النداء للصلاة المكتوبة، وعند نزول الغيث، وآخر ساعة قبل الغروب في يوم الجمعة، وفي السجود، وعند التأمين في الصلاة، وفي الحج والعمرة، وعند المريض، وفي يوم عرفة، وفي شهر رمضان، وغيرها من الأوقات الفضيلة التي ينبغي للعبد أن يحرص على الدعاء فيها، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء فك الكرب والضيق الشديد .

دعاء فك الكرب والضيق الشديد 

(( اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وشتات الأمر ومن العسر بعد اليسر ومن الهم والحزن )).

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دعاء فك الكرب والضيق الشديد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه إذا نزل القضاء فيجب أن نرضى بقضاء الله، ثم علينا أن نلجأ إلى الله بقول بعض الأدعية، ومن أحسن ما قاله سيدنا يونس «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم .

وأضاف عاشور في فيديو له، أن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، يقول "لاحول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين و من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

وتابع : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى " لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري إلى الله إنى الله بصيرًا بالعباد".

اللهم إنا نعوذ بك من وحشة الدنيا وهمها

اللهم أزح عن قلوبنا كل خوف يؤلمنا وكل ضعف يكسرنا وكل هم يبكينا

اللهم قونا بك وارفعنا بمرضاتك وأعزنا بعزتك وحصنا بقدرتك يا أرحم الراحمين.

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دعاء لراحة البال

اللّهم ارزقني الرّضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظّم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي سرًّا.

اللّهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللّهم قوّ إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

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دعاء السعادة وراحة البال

اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين.

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب.

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك.

دعاء فك الكرب والضيق الشديد دعاء لراحة البال دعاء السعادة وراحة البال

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